A voz de Grace Marks é a espinha dorsal do romance Vulgo Grace (editora Rocco, tradução de Geni Hirata), da canadense Margaret Atwood, autora de outros livros célebres como O Conto da Aia, O Assassino Cego e a estupenda trilogia formada por Oryx & Crake, O Ano do Dilúvio e MaddAddão (também lançados no Brasil pela Rocco). Voltando a Vulgo Grace, a voz da personagem supracitada não é algo qualquer, sendo — por si e pelo que representa — imprescindível para a sustentação e o alcance da narrativa, situada no século 19, mas que tem muito a nos dizer no presente.\nAos 16 anos, em 1843, Grace foi condenada como cúmplice dos assassinatos de Thomas Kinnear e Nancy Montgomery. Os crimes teriam sido executados por James McDermott, com a ajuda dela — ou assim a justiça entendeu, animada pelo sensacionalismo da imprensa, e sentenciou ambos à pena de morte. Graças ao trabalho de seu advogado, a sentença de Grace foi comutada em prisão perpétua. McDermott não teve a mesma sorte e acabou enforcado. Ela cumpriu quase 30 anos da pena, foi perdoada, mudou-se para os EUA e desapareceu.