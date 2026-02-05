Que ela foi para o brejo é sabido desde que Martim Afonso desembarcou por aqui, mais ou menos 30 anos depois de Cabral. A novidade é que ela, a vaca, é muito mais esperta do que nossa vã filosofia sonhava.\nCientistas descobriram, no interior da Áustria, uma swiss brown de 13 anos se coça com uma vassoura. Desculpe o duplo sentido da frase, mas Veronika, como é chamada, manipula a ferramenta com a boca e a língua; assim, alcança partes inacessíveis do corpo, como a barriga e o dorso. Ainda por cima, escolhe o cabo ou as cerdas conforme a sensibilidade da pele onde a cafubira ataca.\nO gesto é considerado prova de inteligência e contraria parte do que se conhecia sobre o jeito de ser dos bovinos: passivos, manipuláveis e com aquela cara meio boba, típica de quem não tem noção da própria força.\nAté então, Veronika vivia tranquila em uma propriedade bucólica, mascando capim por horas a fio e se coçando. A rotina pacata mudou depois que pesquisadores deram de cara com um vídeo em que ela demonstra a inusitada habilidade - eu não desconfiava que cientistas também perdem tempo no TikTok. Agora, Veronika virou influencer, com a imagem estampada em revistas científicas, portais de notícias, jornais e, claro, nas redes sociais.