E assim, ontem, como convém à democracia, votamos novamente. Enquanto as mentes se agitam na guerra das urnas, o cerrado não vota, as araras e os ipês não fazem comício. Estes floresceram na hora certa, aquelas voam e guincham, sem discurso, indiferentes ao que se decide nas seções eleitorais.\nJustamente no dia do primeiro turno se pede ao cidadão comum um gesto único e que simula real autonomia: escolher, julgar e digitar na urna eletrônica aquilo que traduz seu próprio voto em convicção.\nHoje, esse gesto se apaga e a vida retoma o seu passo de sempre, manso e servil, que já não precisa de urna nenhuma para se impor. Foi assim que, lendo o britânico Kenneth Minogue, compreendi que a servidão não vem de fora, é imposta, e o cidadão a aceita aos poucos, como quem entrega a outrem, ao Estado ou ao hábito, decisões que antes eram individuais.