Em fins de setembro, chegará às livrarias brasileiras um dos melhores livros de William T. Vollmann (1959) e, sem exagero, deste primeiro quarto de século 21: Central Europa. A meu ver, não houve nem haverá lançamento mais importante por aqui em 2025. A excelente tradução é de Daniel Pellizzari, e o catatauzinho (768 páginas) sai pela Companhia das Letras.\nEm 2026, Vollmann lançará A Table for Fortune, com suas apetitosas 3.400 páginas, batendo o próprio recorde (3.352) estabelecido em 2003 com a edição original de Rising up and Rising Down — daí Central Europa ser um “mero” catatauzinho, né? A meu ver, ele contornou o tsunami pós-modernista surfado por Barth, Pynchon, Barthelme, McElroy, DFW e outros (cada qual a seu modo, etc. e tal), desenvolvendo uma abordagem de inspiração steinbeckiana que, no entanto e pós-modernisticamente (mas noutra pegada), mistura ou alterna reportagem, ensaística e ficcionalização mais ou menos despudorada de fatos & personagens históricos — isso nos livros em que ele se propõe a fazer isso ou aquilo; noutros, como Whores for Gloria, The Royal Family e Lucky Star, a viagem é diferente. Em todo caso, as formas híbridas resultantes não têm igual na prosa literária contemporânea. Furtando as palavras de Glauber Rocha sobre Federico Fellini, Vollmann é “um caso anormal de vulcanização estética incomparável” (em Fellini Visionário, Cia. das Letras).