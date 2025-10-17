Quando meu pai queria dizer que me amava, me dedicava uma música no programa de rádio que ele comandava.\nEra um programa vespertino de notícias, que ele fazia ao vivo na rádio AM, por três horas, todos os dias. Eu mal escutava o programa. Queria brincar na rua, no quintal, no videogame. Mas vez ou outra, quando ele saía das notícias para tocar uma música e fazer um intervalo na programação, o pai me ligava. Quase sempre era Yolanda a canção que ele escolhia para me dedicar, cantada por Chico Buarque. Uma versão antiga, cheia de chiados, com uma letra que eu também mal entendia. Mas adorava o carinho dele.\nÉ por isso que ligar o rádio hoje me emociona. Apertar o botão e escutar uma música com os chiados ao fundo… São as marcas da história, que me remetem rapidamente à minha memória de criança, de quando só escutávamos música assim, chiando. Nesse aparelho antigo, eu ainda posso ouvir os discos, que também carregam suas marcas, suas histórias.