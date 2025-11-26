A natureza do amor está de volta às telas. A segunda temporada de Crush Animal estreia nesta sexta-feira (28), às 18h30, no canal por assinatura Multishow e no Globoplay, pelo plano premium, trazendo novas dinâmicas, curiosidades sobre o reino animal e muitas risadas. Sob o comando de Monique Alfradique e Pedro Ottoni, o game show promete despertar os instintos mais selvagens dos solteiros em busca da sua alma gêmea.“Estou muito animada com a nova temporada de Crush Animal. A energia no estúdio estava deliciosa e os participantes se jogaram sem medo, do jeito que o programa pede. Acho incrível ver como o humor e o clima lúdico do universo animal ajudam a quebrar o gelo e revelar conexões de verdade. Foi uma experiência divertida demais, e tenho certeza de que o público vai sentir essa vibração”, afirma Monique.Sobre os bastidores das gravações, Pedro destaca o clima leve e os desafios dessa nova temporada: Acho que o maior desafio era não ficar gargalhando o tempo inteiro com as tiradas improvisadas da Monique. A rapidez da Monique, mais o roteiro da Andrea Batitucci e direção da Carol Durão são ouro! Tornou o trabalho fácil e leve. Mas acho que controlar a animação da plateia e a agitação dos participantes também foi um desafio.A atração mistura paquera, ciência e humor em uma experiência que continua conquistando o público desde a primeira temporada. A cada episódio, um participante escolhe entre três pretendentes em provas divertidas e desafios inspirados no comportamento dos animais. A irreverente Suzy Brasil também está de volta, com seus comentários afiados e conselhos nada convencionais que dão o toque final à bagunça amorosa.O primeiro episódio tem como tema o pavão, símbolo da exibição e da autoconfiança. A dinâmica promete render boas risadas e reflexões: afinal, quem nunca quis impressionar alguém? Nessa disputa, três mulheres tentarão chamar a atenção de um homem, e só uma delas vai conquistar o coração do crush da vez. No encontro final, o casal encara o desafio relacionado ao animal-tema para conseguir dar o match perfeito. A atração foi criada por Monique Alfradique e Andrea Batitucci e tem direção de Carol Durão, roteiro final de Andrea Batitucci e produção da Formata.