A Copa do Mundo mobiliza a maior parte dos brasileiros, mesmo aqueles que não gostam de futebol. Como são momentos que saímos da rotina, vale a pena tomar alguns cuidados para aproveitar todos os jogos e ainda assim manter a saúde. Além disso, vale lembrar que, neste mesmo período, também temos as festas juninas no Brasil que tendem a deixar a rotina ainda mais desorganizada quando se trata de alimentação. Semana passada eu já dei algumas dicas em relação a essa festividade. Hoje, trago algumas dicas para os momentos dos jogos. Dica 1: mantenha uma boa hidratação. No momento de comprar sua “cervejinha” e outras bebidas alcoólicas, compre também garrafinhas de água. Elas devem ser mantidas perto de você dentro dos coolers ou juntamente das bebidas na geladeira e freezers para que você se lembre de tomar. Essa estratégia é importante porque nesses momentos é difícil lembrar de beber água, e, a depender de onde estiver, você nem sequer terá acesso a ela. Mantê-las bem geladas e até mesmo congeladas ajuda no maior consumo. Outra dica é mantê-las parcialmente congeladas em cima do freezer, assim toda vez que for abrir para pegar mais uma cerveja, lembrará de bebê-la. As vantagens? Uma boa hidratação auxilia na diminuição dos sintomas de ressaca. Dica 2: escolha petiscos mais leves e corte as frituras para evitar problemas digestivos. Alguns exemplos são pipoca caseira, frutas picadas, tomatinho cereja, palmito, azeitona, palitinho de legumes com húmus ou molho de iogurte, queijos magros em cubos, ovos de codorna, minissanduiches naturais com patê de frango ou atum feito com requeijão light ou creme de ricota light, oleaginosas (castanhas e nozes), amendoim sem sal torrado, snacks de grão-de-bico crocante na air fryer, guacamole. Atenção, molhos, patês e afins devem ser mantidos refrigerados e porcionados em pequenas quantidades na hora de servir para não ficarem muito tempo em temperatura ambiente e correr o risco de “estragar”. Portanto, sirva uma pequena quantidade e vá repondo aos poucos. Dica 3: na hora de comer, sirva os petiscos em uma cumbuca individual, pois assim você terá mais controle das quantidades consumidas, já que comer direto do recipiente onde estão servidos os petiscos pode te fazer perder a noção das quantidades. Dica 4: controle as quantidades de bebidas alcoólicas que ingere ou escolha a bebida que você tende a consumir em menor quantidade. Alterne com versões zero álcool (cerveja e drinques) para “enganar” o cérebro e provocar sensações de bem-estar e socialização. Lembrando que o ideal seria não beber, pois não existem doses seguras para o consumo de álcool. Dica 5: ainda sobre bebidas, invista em água com gás com gelo e limão. Caso não queira abrir mão do refrigerante, opte pelas versões zero açúcar. Dica 6: se for a churrascos, sirva um prato com os acompanhamentos para aguardar a carne ao invés de ficar petiscando. Dica 7: sempre que possível, coma algo consistente antes de sair de casa. Vale a pena jantar em casa antes de ir assistir a jogos que serão muito tarde. Assim você garante saciedade, evitando exageros.