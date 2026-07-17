As férias escolares ganham um novo mistério para desvendar. A partir de segunda-feira (20), D.P.A - Detetives do Prédio Azul: A Profecia do Portal estreia no canal por assinatura Gloob e no Globoplay, aberto para não assinantes. Em sua 22ª temporada, a série que há 14 anos conquista diferentes gerações com histórias que unem investigação, humor, fantasia e amizade acompanha Mel (Emilly Puppim), Zeca (Stéfano Agostini) e Roque (Kauã Torres) em uma aventura repleta de enigmas, magia e descobertas para proteger o Prédio Azul de uma ameaça inédita. Dessa vez, o trio terá pela frente um desafio sem precedentes: o portal mágico do apartamento 333 está completamente escancarado, conectando o mundo dos Ordinários ao reino de Ondion e deixando o Prédio Azul vulnerável a perigos nunca vistos. Enquanto Theobaldo (Charles Myara) e Berta (Suely Franco) tentam encontrar uma maneira de fechar a passagem, estranhos acontecimentos começam a tomar conta do prédio. Objetos aparecem misteriosamente carimbados, tufos de pelos laranja surgem pelos corredores e pedaços de rosbife desaparecem da “Chá Chá Chá”, transformando cada pista em um novo caso para as capas coloridas.Por trás desses mistérios está Wikon Irx, interpretado por Vitor Thiré. Descendente de uma antiga linhagem de bruxos, o personagem atravessa o portal em busca de vingança e do paradeiro de seu bisavô, Urvin Irx (Anselmo Vasconcelos). Com uma varinha capaz de controlar pessoas e objetos por meio de um carimbo mágico, o novo vilão promete desafiar Mel, Zeca e Roque como nunca antes, levando o trio a colocar à prova toda a coragem, criatividade e espírito de equipe.Como se os desafios não fossem suficientes, uma magia lançada por Brisa (Cléo Faria) acaba concedendo superpoderes às mães dos detetives, provocando situações inesperadas e divertidas que atrapalham as investigações. Entre feitiços, poções e reviravoltas, a nova temporada amplia o universo mágico da série reunindo aventura, humor e emoção em uma história cheia de surpresas.