A ditadura militar brasileira, instalada em 1964 e que só terminou com a redemocratização, em 1985, é uma espécie de onipresença na história do cinema brasileiro dos últimos 60 anos. Ela foi o combustível para uma contestação genial de Glauber Rocha, no insuperável Terra em Transe, produção icônica do Cinema Novo. Ela foi o pano de fundo de muitos filmes políticos dos anos 1980 e final dos anos 1990, antes e depois do desmantelamento da indústria cinematográfica nacional promovido pelo nada saudoso governo Collor. Ela é o tema de uma de nossas produções indicadas ao Oscar, O Que é Isso Companheiro, baseada no livro de Fernando Gabeira, que integrou um grupo armado contra o regime. Portanto, não surpreende que ela volte a figurar no cerne do atual boom de nosso cinema.\nO cinema brasileiro já teve momentos de grande prestígio no exterior, quando conquistou prêmios importantes, como A Palma de Ouro, em Cannes, com O Pagador de Promessas, em 1962, ou quando Central do Brasil, em 1999, e Cidade de Deus, em 2004, beliscaram várias indicações ao Oscar. Mas nada se compara ao que vivemos desde 2023, quando Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, arrebatou plateias pelo mundo, sendo coroado com nosso primeiro Oscar de Filme Estrangeiro e Fernanda Torres faturando o Globo de Ouro de Melhor Atriz – além de também ter sido indicada na mesma categoria no principal prêmio do cinema mundial. E agora temos o fenômeno de O Agente Secreto, com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, já premiados em Cannes, seguindo o mesmo caminho.