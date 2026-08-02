A primeira semana de agosto reúne uma programação que passeia por diferentes estilos musicais e grandes festivais espalhados por Goiânia e Aparecida de Goiânia. O OUVE Festival transforma sessões de cinema em shows dedicados a ícones da MPB, enquanto o Aparecida é Show leva ao palco nomes de sucesso como Nattan, Panda, Cleber e Cauan e Zezé Di Camargo.\nNo sábado, a agenda ganha força com o Festival Histórias, que reúne lendas do sertanejo em uma única noite no Estacionamento do Serra Dourada, e com a festa A Pagodeira, comandada pela cantora Marvvila. A semana também reserva espaço para o humor da drag Thália Bombinha e para a peça #Juntos, que aborda os desafios da juventude em uma montagem gratuita e acessível. Confira a programação e divirta-se.\nSegunda-feira (3)\nJuntos\nO espetáculo teatral #Juntos chega a Goiânia no dia 3, às 14 horas, no Centro Cultural Martim Cererê, com entrada gratuita. A peça acompanha a história de três amigos que, ao concluir o ensino médio, precisam lidar com as escolhas da vida adulta e descobrem, por meio da cooperação e da educação financeira, caminhos para realizar seus projetos de futuro. A montagem, com texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin, contará com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.