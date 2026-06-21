Com música, gastronomia, literatura e dança, a semana oferece uma programação diversificada para quem pretende aproveitar os próximos dias em Goiânia. O principal destaque é a apresentação da cantora Maria Rita, que sobe ao palco do Flamboyant In Concert com o espetáculo Redescobrir Vol. 2.\nA agenda também reúne a turnê Coisas Naturais, de Marina Sena, e a estreia do aguardado Churrasco On Fire, evento que combina show e experiência gastronômica comandado por Fernando e Sorocaba. A programação inclui ainda debates sobre o mercado editorial promovidos pela UFG e o lançamento da turnê nacional da Giro8 Companhia de Dança. Confira os destaques e divirta-se.\nTERÇA-FEIRA (23)\nIn Concert\nMaria Rita se apresenta no dia 23, às 19h30, em mais uma edição do Flamboyant In Concert. Com o espetáculo Redescobrir Vol. 2, a cantora revisita sucessos da carreira e interpreta canções que marcaram diferentes gerações da música brasileira. Os ingressos podem ser obtidos mediante troca de notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes do shopping. Informações: @flamboyantinconcert.