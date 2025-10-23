Para o cantor Daniel, é tempo de celebrar a vida. Após mais de quatro décadas de carreira, o sertanejo faz uma ode ao passado, presente e futuro com o novo show em formato acústico Um Novo Tempo, que chega a Goiânia nesta sexta-feira (24) para comemorar os 92 anos da capital no Festival do Bem, no Parque de Exposições Agropecuárias. Para participar, basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os portões abrem às 19 horas.\nOs maiores sucessos da trajetória de Daniel ganham novas versões acústicas, com canções que marcaram gerações desde os tempos de dupla com João Paulo, que morreu em 1997 vítima de um acidente de carro. O desafio foi selecionar o repertório em meio a uma discografia tão vasta, representando as muitas fases do artista, atendendo aos pedidos dos fãs que vão aos shows e as preferências dos ouvintes das plataformas digitais.