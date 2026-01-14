Foi no palco improvisado do Pátio Verde, bar do padrasto, o radialista Silvio Medeiros, que o cantor e compositor goiano Darwinson deu os primeiros passos na música. O espaço, onde funcionava o Clube de Música Convivarte e onde o Clube do Choro se apresentava antes mesmo de adotar esse nome, viu o jovem artista ganhar a atenção do público ao interpretar com segurança canções de João Bosco. O que parecia um começo despretensioso se transformaria, ao longo dos anos, em uma trajetória sólida, hoje celebrada em 40 anos de carreira.\nPara marcar a data, Darwinson apresenta o projeto Darwinson – 40 anos de Som, nesta quinta-feira (15), no Teatro Goiânia. A apresentação integra a programação do Claque Cultural, projeto gratuito realizado pelo Governo de Goiás em parceria com o Sesc. A noite reúne ainda Celso Galvão, com o show Geléia Geral, e Dante Ventura. Escolher o repertório não foi tarefa simples. “Tenho 50 minutos de show, então tive que cortar muitas músicas representativas e optar por aquelas que, além de simbolizarem minha trajetória, ganharam maior notoriedade, principalmente as autorais que mais tocaram nas rádios”, explica Darwinson em entrevista ao POPULAR.