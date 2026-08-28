Um solo de Antônio Poteiro é apresentado pela galeria de arte mineira Errol Flynn até domingo (30), na 5ª edição da SP-Arte Rotas, enquanto Manuela Costa Silva, Dalton Paula, Siron Franco, Moacir, Estevão Parreiras e Miriam Inez da Silva ocupam parte do estande da Cerrado Galeria. Ao caminhar pela feira, é possível encontrar Goiás em evidência em mais espaços. O estande da galeria paulista Marília Razuk apresenta a produção de Lucélia Maciel, que também participa do evento com obras no espaço do Jatobá Nascente.\nA convite do evento, o POPULAR esteve presente no SP-Arte Rotas 2026, que abriu as portas na última quinta-feira (27) no espaço Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo, com estandes de mais de 70 galerias de arte, além de museus e projetos convidados. A feira é um braço da SP-Arte e reforça o diálogo com a arte latino-americana, reiterando o Brasil como polo consolidado no mercado das artes. Outra proposta do Rotas é apresentar artistas novos ou menos conhecidos do eixo Rio-São Paulo, jogando luz às apostas dos curadores de quem são os expoentes contemporâneos das artes visuais.