-Galeria Bananada (1.3447892)\nO segundo dia de Arena Bananada, neste sábado (22), transformou a esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer em um grande encontro de gerações. Do repertório consagrado de Arnaldo Antunes à batida eletrônica de DJ Tubas, passando pelo pop de Tulipa Ruiz, a potência de Gaby Amarantos e a cena contemporânea representada por nomes como Julia Mestre e Candy Mel, a programação percorreu diferentes territórios sonoros sem perder a vocação plural do festival.\nUm dos momentos de maior força da noite veio com Arnaldo Antunes, que apresentou um repertório construído ao longo de décadas de carreira. A presença do artista no Bananada reforçou uma das características da programação deste ano: colocar no mesmo espaço nomes que ajudaram a transformar a música brasileira e artistas que seguem construindo seus próprios caminhos.