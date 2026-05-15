-VÍDEO: DE ARTESANATOS A POUSADAS (1.3410180)\nO turismo mudou a rotina das comunidades quilombolas do território Kalunga, em Cavalcante, no nordeste de Goiás. O que começou com visitas tímidas às cachoeiras da região, como a famosa Santa Bárba, se transformou em uma importante fonte de renda para dezenas de famílias, que hoje administram pousadas, restaurantes, experiências culturais e negócios de artesanato dentro das próprias comunidades.\nNo Engenho II, uma das principais portas de entrada para o território Kalunga, o crescimento da atividade turística aconteceu de forma gradual e coletiva. Antes da organização do setor e das capacitações, os visitantes eram recebidos nas próprias casas dos moradores, sem estrutura formal.\nPrimeiro chegavam poucas pessoas e a comunidade oferecia o que tinha. O café da manhã e a refeição eram os mesmos servidos para a família”, lembra Domingas Natália, dona da Hospedagem Camping Raio de Luz.