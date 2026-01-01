De tanto os fãs brasileiros inundarem as redes sociais de seus artistas favoritos com o clássico “please, come to Brazil”, parece que os astros finalmente decidiram atender ao chamado. Se o ano de 2025 já havia elevado a régua da música ao vivo no País, 2026 promete ir além. Com datas confirmadas desde janeiro até o fim do ano, o Brasil volta a figurar como rota prioritária das grandes turnês mundiais e de festivais de peso. A agenda mistura veteranos do rock, astros do pop global, fenômenos do hip-hop e nomes cult do indie e do metal, com São Paulo novamente concentrando a maior parte das apresentações. O Rio de Janeiro deve se destacar pelo Rock in Rio, em setembro, e também pelo já tradicional show gratuito em maio na praia de Copacabana, com a atração guardada a sete chaves. Goiânia tem, por enquanto, confirmado o show do ex-RDB Christian Chávez, no dia 1º de fevereiro com sua Para Siempre Tour. Confira os shows mais aguardados de 2026.