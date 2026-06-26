Doces portugueses, folhados de bacalhau e vinhos são alguns dos sabores que regam a culinária do festival (Reprodução/ Câmara de Comércio Brasil Portugal - Centro-Oeste/Sucursal Goiás (CCBP-GO))\nOs sabores de Portugal vão tomar conta de Goiás entre os dias 1º e 8 de julho com a 2ª edição do Festival Gastronômico Português. Ao todo, oito restaurantes e uma adega, em Goiânia e Anápolis, vão oferecer pratos e menus especiais com preços promocionais, que variam entre R$ 50 e R$ 179. Entre as opções do roteiro estão bolinhos de bacalhau, bacalhau à Brás, patanisca, folhado de bacalhau, pastel de nata, pastel de Belém, doces portugueses e vinhos lusitanos.\nO Dia de Portugal, Camões e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) será realizado no dia 8 de julho, das 17h às 23h30, no Bella Eventos, em Goiânia, marcando o encerramento do festival gastronômico e comemorando a rica cultura portuguesa. A entrada é gratuita.