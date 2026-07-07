-POP_Heitor_CarroBoi_070726 (1.3430368)\nO pequeno Heitor Tavares, de 3 anos, chamou a atenção de diversas pessoas ao conduzir um carro de boi na Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, na última semana (assista ao vídeo acima). Um vídeo publicado pelo perfil da Basílica do Pai Eterno já conta com mais de 34,4 mil curtidas, centenas de comentários e 819 mil visualizações.\nSegundo a mãe de Heitor, Isadora Tavares, a família todos os anos participa da romaria com os carros de boi e desde muito pequeno ele ama a tradição.\nTodos os anos nossa família faz essa romaria e é a maior felicidade para o Heitor. Na primeira romaria dele, ele estava com 4 meses de vida. É emocionante perceber que, mesmo tão pequeno, ele já carrega consigo valores tão importantes como respeito, humildade, fé e amor pela cultura do nosso povo”, disse em entrevista ao POPULAR.