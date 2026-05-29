-SAÍDA DE CASA (1.3416238)\nO aventureiro Fábio Santos, conhecido como Formiga, decidiu abandonar o conforto de casa para fazer uma caminhada de 24 mil quilômetros até o Alasca, nos Estados Unidos da América (EUA). Ele saiu de Goiânia no dia 26 de março e pretende voltar para o Brasil em abril de 2029.\nO último destino em que esteve foi Cáceres, no Mato Grosso (MT), totalizando mais de 1.100 km de caminhada desde que saiu de Goiânia. Em vídeo publicado em seu instagram no primeiro dia de caminhada, Fábio se despediu de sua mãe e registrou o início de um longo trajeto.\n"26 de março de 2026, às 8h05 da manhã, começou a caminhada. Bora lá! Tchau mãe! Fica com Deus minha mãe. Bora para o Alasca! Que dia maravilhoso! Uhul!", comemorou.\nCasal de Goiás percorre a América do Sul em viagem de moto\nCidade às margens do Rio Araguaia vira refúgio com águas cristalinas e cachoeiras em Goiás