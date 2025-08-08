“Grande Hotel, o melhor no gênero em todo o Brasil Central. Construído sob o mais rigoroso plano de arquitetura moderna. De suas sacadas o hóspede pode contemplar essa luta ciclópica entre o povo que vai construindo sua cidade e a natureza virgem. Misto de cidade e sertão.” Os dizeres do anúncio da época adiantam que o primeiro hotel de Goiânia era, também, uma das construções precursoras da nova capital.\nEm comemoração ao centenário do art déco no mundo, o POPULAR dá continuidade a série especial sobre as influências do movimento arquitetônico em Goiânia. Projetada nos anos 1930, a cidade incorporou o estilo em suas construções públicas e privadas, tornando-se uma das cidades brasileiras com maior número de obras nessa linguagem.\nEm fotos panorâmicas de Goiânia, é possível ver que o Grande Hotel era uma das maiores edificações de uma cidade em nascimento. Foi inaugurado em 1937 e projetado por ninguém menos que Attilio Corrêa Lima. O moderno acesso principal, o chique bar instalado no espaço e sua localização privilegiada, perto da Praça do Bandeirante, fizeram com que o hotel fosse um dos points mais badalados dos primeiros anos da capital. Cenário que mudou drasticamente 88 anos depois.