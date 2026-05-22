A influenciadora e empresária Virginia Fonseca registrou cerca de 30 pedidos de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) usando os nomes dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os registros envolvem uma série de produtos e serviços, que vão desde roupas e brinquedos até cosméticos, fraldas, berços e projetos sociais.\nSegundo informações disponíveis em consulta pública no site do INPI, o primeiro pedido foi feito em abril de 2021. Desde então, a influenciadora ampliou os registros ligados aos nomes das crianças em diferentes categorias comerciais.\nEntre os pedidos mais recentes está o “Instituto Marias e José”, protocolado em março de 2025 e que ainda aguarda exame de mérito. O projeto reúne solicitações relacionadas a assistência social em defesa de crianças e adolescentes de baixa renda.