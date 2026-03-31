Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil retornou às telas da TV Globo nesta segunda-feira (30), no Vale a Pena Ver de Novo, trazendo de volta para o cotidiano do telespectador brasileiro personagens que marcaram a cultura popular e uma narrativa de amor e vingança envolvente. A trama, consagrada como um dos maiores sucessos da teledramaturgia contemporânea, acompanha a história de Rita – interpretada por Mel Maia na infância e por Débora Falabella na fase adulta –, menina abandonada no lixão pela madrasta Carminha – vivida por Adriana Esteves – após a morte do pai. Anos depois, já adulta, ela se infiltra na mansão da nova família da ex-viúva para se vingar. Ao falar sobre o impacto da novela, Débora Falabella relembra a construção de Rita como um dos maiores desafios e satisfações de sua carreira. A atriz destaca a complexidade da personagem, que faz com que, em determinados momentos da trama, os limites entre heroína e vilã se tornem difusos aos olhos do público. “A Rita é movida por um espírito de vingança, mas também tem muita humanidade, acredita que o que está fazendo é certo. Em determinado momento da história, esses papéis começam a se inverter, e isso era muito interessante. Muitas vezes o público passava a olhar pra Rita quase como uma vilã, por conta dessa relação com a Carminha. Ao mesmo tempo, ela era uma protagonista muito diferente do que a gente costuma ver: enquanto a antagonista era solar, expansiva, a Nina era mais soturna, mais contida. E isso foi um grande desafio dentro da novela e também pra mim, na construção como atriz”, destaca.Para Débora, esse jogo de inversões é um dos fatores determinantes para o apelo narrativo, o que faz com que Avenida Brasil permaneça viva na memória coletiva, mesmo mais de uma década após sua estreia. Disponível na plataforma de streaming da Globo e agora de volta à TV aberta, a novela segue conquistando novos públicos e reafirmando sua relevância e impacto cultural. “E acho muito bonito que a novela tenha esse legado. Ela segue viva. Agora, com a reprise na TV, acredito que ainda mais pessoas vão voltar pra essa história. Foi realmente um marco na dramaturgia, e é uma novela que merece todo esse reconhecimento”, ressalta a atriz.Intérprete de Jorginho, amor de infância de Rita e filho de Carminha, criado por Tufão (Murilo Benício), Cauã Reymond também celebra o retorno da obra na faixa que revisita grandes marcos da teledramaturgia. “Fiquei empolgado ao saber da reprise, porque o Vale a Pena Ver de Novo sempre teve um lugar de afeto para mim como espectador. Essas novelas marcantes nos conectam imediatamente ao passado, mexem com a memória afetiva. Mas não apenas isso: esse retorno à televisão permite apresentar a obra a um público novo e também assisti-la com outro olhar”, observa o ator.Cauã relembra ainda a dimensão do sucesso da novela, que se tornou evidente para o elenco ainda durante sua exibição original, especialmente ao acompanhar a repercussão internacional da trama. O alcance da obra – que garantiu uma indicação ao Emmy Internacional 2013, na categoria de melhor novela, além do patamar de telenovela mais exportada da TV Globo, licenciada para mais de 140 países – consolidou Avenida Brasil como um fenômeno cultural. “Percebemos muito cedo que estávamos fazendo parte de um projeto especial, mas esse alcance se materializou quando fomos assistir à exibição do último capítulo em Buenos Aires, num estádio absolutamente lotado, com uma recepção que eu nunca tinha visto na vida. Foi inesquecível”, revela Cauã.