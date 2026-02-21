-DEDÉ (1.3377040)\nO humorista Dedé Santana, de 89 anos, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após receber alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ele foi internado na unidade na manhã de sexta-feira (20). O artista contou que teve uma oscilação de pressão, mas passou por exames e foi liberado no início da noite (assista acima).\nEntenda o caso\nDedé deu entrada no Hugol depois de apresentar um mal-estar. Em nota, o hospital confirmou que o paciente Manfried Sant'Anna, nome de batismo do artista, foi atendido na unidade, mas não divulgou detalhes sobre o quadro clínico. A assessoria do espetáculo informou que, "por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames."