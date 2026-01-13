O riso consagrado de Dedé Santana e a precisão olímpica de Diego Hypolito se encontram no picadeiro em Abracadabra – Um Circo Musical. O espetáculo estreia nesta quinta-feira (15), às 19 horas, em Goiânia, com idealização e direção de Frederico Reder.Na sexta-feira (16), o espetáculo será apresentado no mesmo horário, já no sábado (17), em duas sessões, às 17 e 20 horas, e no domingo (18), às 16 e 19 horas. A temporada na capital faz parte da circulação nacional da montagem por diferentes cidades do Brasil. A montagem reúne acrobacias, palhaçaria, música ao vivo, dança e tecnologia audiovisual. Segundo Frederico Reder, o título carrega um significado central para a obra. “Em muitas línguas, a expressão Abracadabra significa o poder da palavra. Ou seja, tudo o que a gente fala acontece”, afirma o diretor, que defende o circo como uma linguagem universal, capaz de dialogar diretamente com a emoção do público.Na produção, Dedé Santana atua a partir de sua trajetória no circo e na televisão. De origem circense, iniciou a carreira como palhaço e acrobata. Ganhou projeção nacional ao integrar o grupo Os Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, Mussum e Zacarias, tornando-se um dos maiores nomes do humor brasileiro. Com Aragão, formou a dupla Didi & Dedé, participando de filmes e programas humorísticos de grande sucesso.Diego Hypolito, por sua vez, participa com números ligados à ginástica artística. Destacou-se mundialmente ao conquistar o título de campeão mundial de solo em 2005 e 2007, consolidando-se como um dos principais nomes da modalidade. Além dos títulos, acumulou medalhas em Copas do Mundo e Jogos Pan-Americanos. Sua trajetória olímpica começou nos Jogos de Atenas, em 2004, e teve como ponto alto a medalha de prata no solo nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Em 2025, o ex-ginasta participou do Big Brother Brasil 25, sendo eliminado na reta final do programa, após disputar o Paredão com Renata e Vitória Strada. Um dos diferenciais do espetáculo é a trilha sonora executada ao vivo por uma orquestra, acompanhada por cantores que conduzem musicalmente toda a apresentação. Inspirado nos grandes musicais internacionais, o projeto entrega uma experiência de padrão Broadway ao mercado circense brasileiro, reforçando a proposta de inovação e excelência artística.A produção reúne mais de 50 artistas em cena, entre malabaristas, palhaços, acrobatas, bailarinos e músicos brasileiros e internacionais. O picadeiro, montado próximo à plateia, amplia a interação com o público. A estrutura técnica inclui um mega telão de LED de 100 metros quadrados, mais de uma tonelada de equipamentos de sonorização, dez toneladas de cenários e um sistema de iluminação com mais de 250 refletores interativos.SERVIÇOEspetáculo: Dedé Santana e Diego Hypólito estreiam Abracadabra, circo musical Data: Quinta-feira (15)Local: Reder Circus / Av. Dep. Jamel Cecílio, 3.200, Flamboyant ShoppingIngressos: uhuu.comInformações: @abracadabracircomusical