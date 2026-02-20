O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após passar mal. Ao POPULAR, a assessoria do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical disse que aguarda o resultado de exames. O eterno Trapalhão está na capital para apresentação de seu espetáculo circense, junto com ex-ginasta olímpico Diego Hypolito.\nAo POPULAR, a assessoria do espetáculo disse que Dedé acordou indisposto e, por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames.\n-WEBSTORIES: Dedé Santana é internado em Goiânia após passar mal (1.3376849)\nSegundo o comunicado, neste momento, ele passa por atendimento e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde. (Confira a nota na íntegra ao final da matéria).