O humorista Dedé Santana, de 89 anos, passa por exames após passar mal e ser internado nesta sexta-feira (20), em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria do espetáculo circense Abracadabra, no qual o artista se apresenta ao lado do ex-ginasta olímpico Diego Hypolito na capital.\nEle deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) depois de apresentar um mal-estar. Em nota, o hospital confirmou que o paciente Manfried Sant’Anna, nome de batismo do artista, foi atendido na unidade, mas não divulgou detalhes sobre o quadro clínico.\nA assessoria do espetáculo informou que, "por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames. Neste momento, ele passa por atendimento, no Hugol, e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde."