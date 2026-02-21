O humorista Dedé Santana, de 89 anos, que havia sido internado em Goiânia após acordar indisposto, recebeu alta no início da noite desta sexta-feira (20). Ao POPULAR, a assessoria do artista informou que, com os resultados dos exames médicos considerados 'tranquilizadores', ele foi liberado e seguirá para o hotel, onde permanecerá em repouso.\nDedé havia dado entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pela manhã.\nDedé Santana passa por exames após ser internado em Goiânia\nDedé Santana é internado em Goiânia após passar mal\nDedé Santana e Diego Hypolito estreiam espetáculo circense em Goiânia\nDedé está na capital para apresentações do espetáculo circense Abracadabra – Um Circo Musical, ao lado do ex-ginasta olímpico Diego Hypolito.\nAinda segundo a equipe, a previsão é que ele retorne normalmente às apresentações neste sábado (21), com sessões às 17h e 20h.