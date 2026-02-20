O humorista Dedé Santana, de 89 anos, sofreu uma oscilação de pressão arterial e passa por exames após ser internado nesta sexta-feira (20), em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.\nEle deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) depois de apresentar um mal-estar. Segundo o assessor Wander Rabelo, o eterno Trapalhão é hipertenso, mas já está bem e deve receber alta ainda hoje.\nEm nota, o hospital confirmou que o paciente Manfried Sant’Anna, nome de batismo do artista, foi atendido na unidade, mas não divulgou detalhes sobre o quadro clínico.\nDedé Santana e Diego Hypolito estreiam espetáculo circense em Goiânia\nRenato Aragão ganha homenagem na semana de seu aniversário de 90 anos\nShows, livros e circo: confira a agenda cultural da semana em Goiânia