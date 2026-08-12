Não existe final feliz e último capítulo de novela sem (pelo menos) um casamento. Em Coração Acelerado, há um motivo a mais para os goianos prestarem atenção aos detalhes. Quando Eduarda Rosa, a Duda, personagem de Gabz, entrar em cena vestida de noiva, o vestido que encerra a história terá saído de um ateliê de Goiânia. A Thear, marca comandada pela estilista Theodora Alexandre, de 46 anos, assina a peça, a segunda criação da profissional goiana para um casamento da novela.\nDepois da repercussão do vestido de noiva de Agrado, vivida pela atriz Isadora Cruz, a equipe de figurino da TV Globo voltou a procurar a Thear para vestir outra protagonista. O convite chegou de maneira bem especial: no dia 22 de junho, aniversário de Theodora. A figurinista Sabrina Morëira perguntou se a goiana conseguiria desenvolver o vestido de Duda a partir de uma criação que já fazia parte do acervo da marca. “Acabou sendo quase um presente de aniversário”, lembra Theodora.