A programação do Canto da Primavera 2026 ganha mais um reforço: a cantora e compositora Rachel Reis está confirmada como uma das atrações do festival e se apresenta no dia 11 de setembro (sexta-feira) em Pirenópolis. Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), o evento será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, com entrada gratuita e uma programação que reúne shows, oficinas e atividades formativas voltadas à cultura e à economia criativa.Rachel Reis se junta às atrações já anunciadas, como Iza, que sobe ao palco no dia 12 de setembro (sábado), e o trio Gilsons, responsável pelo encerramento da programação musical no dia 13 de setembro (domingo). A expectativa é de que a programação fortaleça ainda mais o fluxo turístico em Pirenópolis e consolide o Canto da Primavera como um dos principais festivais culturais do calendário goiano.Natural de Feira de Santana (BA), Rachel Reis é um dos principais nomes da nova música brasileira. Com uma sonoridade que transita entre MPB, samba-reggae, pagodão, arrocha e reggae, a artista ganhou projeção nacional com o álbum Meu Esquema (2022), indicado ao Grammy Latino, e consolidou sua carreira com Divina Casca (2025), também indicado à premiação. “É um reconhecimento importante, claro. Simboliza muita coisa para quem vive de música no Brasil, amplia o alcance e isso é maravilhoso. Mas essas indicações não mudam meu processo. Continuo criando a partir do que estou vivendo, mantendo os pés no chão e o brilho no olho”, disse ela, ao POPULAR, antes da apresentação em Goiânia na programação do Claque Cultural no final de fevereiro. No Canto da Primavera, Rachel apresenta a Divina Tour, espetáculo que reúne canções dos dois álbuns e do EP No Seu Radinho.