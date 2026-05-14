-video demonio (1.3410137)\nNo dia a dia, especialmente em rodas de estudos bíblicos, circula uma interpretação popular que distingue "derredor" como algo ligado ao demônio e "redor", ao Espírito Santo. Essa ideia nasce de passagens como Salmos 34:7 ("O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem") e 1 Pedro 5:8 ("o diabo anda em derredor"), sugerindo oposição simbólica.\nEssa interpretação, contudo, não resiste a uma análise linguística séria. Em outras palavras é uma interpretação “equivocada” (usei um adjetivo mais respeitoso para ser elegante...)\nVamos lá.\nQuando se consulta o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a maior referência lexical da norma culta brasileira, "derredor" e "redor" são sinônimos perfeitos, e significam "ao redor, em volta, em torno de algo ou alguém".\n"Derredor" (advérbio e locução prepositiva) deriva do latim de- + retro ("para trás"), de forma a sofrer alteração semântica para indicar circunferência ou proximidade espacial. "Redor", por sua vez, apresenta o mesmo sentido locativo, sem qualquer conotação demoníaca ou divina intrínseca.