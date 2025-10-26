Poço da Camisa (Marcelo Peregrino)\nA cidade de Divinópolis, localizada no nordeste do estado, tem entre as várias rotas uma curiosidade. Isso porque, para sair de Goiânia e chegar até lá, é necessário passar por outro estado: a Bahia. A secretária de Turismo e Cultura do município, Fernanda Abreu, informou que normalmente o trecho tem duração de uma hora.\nFernanda Abreu explicou que o trajeto leva em consideração um entroncamento na BR-020, que retorna para o estado de Goiás.\nA BR-020 é uma das opções para chegarmos aqui em Goiás. Passa por um trecho na Bahia, mais especificamente entre o povoado de Rosário, que fica no município de Correntina (Bahia). Mas, quando chega na BR-020, tem um entroncamento em que a gente pega a GO-118, que já passa a ser Goiás”, informou Fernanda Abreu.\nA rota é comumente usada por pessoas da região e turistas por ser mais curta. Apesar de existirem outras rotas que passam pelo território goiano, principalmente pela BR-153, recentemente asfaltada, Fernanda explica que ela é menos movimentada. Apesar do aumento gradual no tráfego da via, a preferência é pela rota que inclui o município de Correntina, no estado baiano.