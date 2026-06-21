-carros_de_luxo_graer (1.3424477)\nUm desfile de carros de luxo chamou a atenção nas redes sociais e de quem passava pelo Setor Marista, em Goiânia, neste domingo (21). Os veículos saíram enfileirados da GO-020 para prestigiar o evento Portas Abertas do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) (veja o vídeo acima).\nA corretora Marillia Gabriella Barbosa registrou o instante em que eles ficaram estacionados e expostos para o público na base da polícia. Na legenda, ela ironizou: “Eles falam que Goiânia é roça”.\nO desfile faz parte de um encontro organizado pelo grupo Exotic Experience Brasil. Eles saíram da região do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, conhecida por abrigar condomínios de alto padrão da capital.\nPelas imagens, é possível ver modelos como Porsche 718 Cayman GT4 RS, Chevrolet Corvette (C8), Porsche 718 Boxster, Porsche 911, Mercedes-AMG SL, Chevrolet Camaro de quinta e sexta geração, e Jaguar F-Type.