Chegou o momento dos apaixonados por pets se reunirem e compartilharem dicas e cuidados sobre seus companheiros de quatro patas. O PetManíacos está de volta e acontece no próximo domingo (21), no Setor Marista, em Goiânia. O evento traz uma programação rica de atividades como brincadeiras, desfile pet e rodas de conversa que prometem movimentar o dia dos Pet Lovers.
O PetManíacos é de graça e acontece a partir das 8h na Central de decorados City Soluções Urbanas, localizado na Alameda Ricardo Paranhos. Além de diversão, a programação é voltada para cuidado com os cães nos primeiros passeios, prevenção de câncer e a importância do check up para os animais, gatos e suas particularidades, novidades do mundo pet, adoção responsável e muito mais.