Do coração da cidade de Goiás para uma das vitrines mais prestigiadas do design internacional, o trabalho de Marcus Camargo atravessa fronteiras sem abrir mão das raízes. Inspirado pelas cores, formas e memórias do Cerrado, o designer embarca rumo ao Salone del Mobile Milano, na Itália, levando na bagagem mais do que peças autorais: uma narrativa construída a partir da cultura e do território goiano.\nA trajetória que agora ganha projeção internacional começou em um cenário marcado pela história e pela poesia. Nascido na antiga capital do Estado, terra de Cora Coralina e Hugo de Carvalho Ramos, Marcus cresceu entre referências que hoje atravessam seu trabalho. “Eu venho de um lugar onde tudo carrega memória. Isso aparece naturalmente no que eu crio”, aponta o designer.\nA relação íntima com o território se traduz em objetos que carregam significado. Em Milão, ele apresenta uma fruteira da coleção Fruto que sintetiza esse percurso criativo: uma peça que dialoga com formas orgânicas e com o imaginário do Cerrado, transformando um objeto cotidiano em narrativa visual. “Eu gosto de trabalhar com elementos simples, mas que têm história. A fruteira nasce dessa ideia de trazer o cotidiano para o design”, explica.