“Lembranças também são invenções.” É nesse território instável, entre aquilo que foi vivido e aquilo que a imaginação recria, que Desirée Hirtenkauf desenvolve Estrela Dançante, individual que chega à Galeria Elo, no Setor Sul. Realizada em parceria com a Galeria Tato, de São Paulo, a mostra apresenta um recorte da produção desenvolvida pela artista ao longo dos últimos anos, com trabalhos que exploram colagem, bordado e instalação têxtil. O texto que acompanha a exposição é assinado por Federica Baeza.\nNatural de Estrela, no Rio Grande do Sul, e atualmente radicada em Lajeado, Desirée tem mais de uma década de produção artística. Sua trajetória, no entanto, começou na pintura. Em 2009, ao frequentar o Ateliê Livre de Porto Alegre, ela descobriu no papel um campo para experimentar novas possibilidades. “Eu vim da pintura. Em 2009, passei a frequentar o Ateliê Livre de Porto Alegre e me apaixonei pelo papel”, conta.