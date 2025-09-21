Um clima leve e solar paira no ar. A partir desta segunda-feira (22), a novela Três Irmãs está de volta com a estreia no Globoplay, pelo projeto Resgate. Na história de Antonio Calmon, exibida originalmente entre 2008 e 2009, Ana Rosa interpreta Virginia, uma mulher amorosa, que segue a vida após ser deixada pelo marido, Augusto (José Wilker). Matriarca da família Jequitibá, cuidou de suas três filhas: Dora (Cláudia Abreu), Alma (Giovanna Antonelli) e Suzana (Carolina Dieckmmann). Ambientada na fictícia cidade de Caramirim, as tramas da comédia romântica são permeadas por campanhas em prol da conservação das belezas naturais do local, lideradas principalmente pelo pescador Pacífico (Roberto Bonfim) e pelo surfista Sandro (Marcello Novaes), líderes comunitários e moradores da Praia Azul: um point da região. Mas nenhuma mobilização popular abala os planos da ambiciosa Violeta Áquila (Vera Holtz), sedenta por criar um complexo hoteleiro no balneário. Mais clássicos da teledramaturgia brasileira também invadiram o Globoplay ao longo de setembro, ampliando o vasto catálogo do streaming. Entre os destaques do projeto Resgate, a volta de um emblemático e irreverente detetive particular da ficção. Da novela Elas por Elas para uma minissérie spin-off, Mário Fofoca, o personagem interpretado pelo ator Luis Gustavo, conquistou o público com trapalhadas hilárias, seu inseparável Fusca e um figurino inconfundível, de paletó quadriculado e gravata colorida. Exibida em 1983 na TV Globo, a produção acompanha a mudança do confuso e desastrado protagonista de São Paulo para o Rio de Janeiro. Já no novo escritório, ele se reencontra com o velho amigo Donato Freitas (Osmar Prado) e recebe seu primeiro caso de investigação. Com autoria de Bráulio Pedroso, Carlos Eduardo Novaes, Expedito Faggioni e Luis Fernando Verissimo.É a busca por sonhos, paixões e grandes desafios que embala a trama de Malhação 2014, título Originalidade do mês. Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, a temporada de sucesso já está disponível no streaming em formato original e reúne nomes como Bruna Hamú, Arthur Aguiar, Isabella Santoni, Rafael Vitti, Felipe Simas, Leo Jaime, Emanuelle Araújo, Guilherme Piva, Felipe Camargo, Patrícia França, entre outros. Setembro também marcou o retorno de um clássico pelo projeto Fragmentos: As Três Marias, novela inspirada no romance homônimo de Rachel de Queiroz. Com Gloria Pires, Nadia Lippi e Maitê Proença nos papéis principais, a trama narra a jornada de amizade do trio de jovens que se conheceu em um colégio na Suíça e se reencontrou anos depois no Rio de Janeiro, por intermédio de Teresa (Katia d’Angelo), amiga em comum. Maria José (Gloria Pires), Maria Augusta (Nadia Lippi) e Maria da Glória (Maitê Proença) se unem para superar as dores e os desafios da vida pessoal. Já no Globoplay Novelas, o público pode acompanhar Hipertensão, trama de Ivani Ribeiro que foi ao ar entre 1986 e 1987. Os episódios são exibidos de segunda a sábado, a partir das 13h50, com reapresentação a partir da 1h20 e 8h50, e também estão disponíveis no Globoplay. Na história, a chegada de um grupo de teatro mambembe transforma a rotina da pacata cidade de Rio Belo.