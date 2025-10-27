Lendas do interior goiano, as paisagens de Goiânia, como o Rio Meia-Ponte, e personagens que fazem parte das histórias de Goiás, a exemplo de Tereza Bicuda, são revisitados em filmes que integram o Dia Internacional da Animação (DIA). Com mostras nacional, internacional e regional, o evento chega em 2025 ao seu 22º ano no Brasil e, em Goiânia, à sua 17ª edição.\nA programação local é organizada por Coelho Nunes, Márcia Deretti e Márcio Júnior, da Na Toca Filmes e da MMarte Produções. As exibições acontecem nesta terça-feira (28), às 19 horas, no Instituto Cultural Catedral das Artes, localizado no Setor Santa Genoveva. No Brasil, o DIA é o maior evento simultâneo de exibição de curtas de animação, reunindo mais de 200 cidades e milhares de espectadores.\nUm dos destaques da programação deste ano é a mostra regional, com a exibição de dez curtas-metragens produzidos em Goiás. O programa traça um panorama da produção recente e aproxima diferentes gerações de realizadores, reunindo filmes que já circulam por festivais e novas obras de animadores em início de carreira.