Monyque Isabella, de 34 anos, costuma manter a vida pessoal longe da exposição que acompanha a família.\nA agrônoma, filha do cantor Leonardo, publicou uma declaração para a namorada, Jessica Kalossi, que completou 36 anos, e compartilhou com os seguidores uma rara demonstração pública de carinho pelo relacionamento.\nFeliz aniversário, te amo! Sempre vou estar aqui para você", escreveu Monyque na homenagem.\nAs duas são agrônomas e estão juntas há mais de oito anos.\nApesar de fazer parte de uma das famílias mais conhecidas do sertanejo brasileiro, Monyque escolheu uma rotina bastante diferente da dos irmãos. Filha do cantor Leonardo, de 63 anos, com Sandra, ela trabalha no setor ligado ao campo e aparece com menos frequência em programas de televisão, eventos e publicações sobre celebridades.\nMonyque chegou a cursar Relações Internacionais, mas não seguiu carreira na área. O interesse pelo agronegócio acabou se tornando parte importante de sua trajetória profissional. A relação com o campo também faz parte da família, já que Leonardo mantém negócios e propriedades rurais.