Os estúdios Disney anunciaram a data de lançamento para o próximo filme da franquia de animação "A Era do Gelo" neste sábado (30). A divulgação foi realizada no evento Destination D23, em Orlando, nos Estados Unidos. O longa "Ice Age: Boiling Point" ("A Era do Gelo: Ponto de Ebulição", em português) tem estreia prevista para 5 de fevereiro de 2027.\nEm publicação nas redes sociais, a Disney afirma que a nova aventura levará os personagens Manny, Sid, Diego, Ellie e Scrat "a visitar cantos nunca antes vistos do traiçoeiro Mundo Perdido", em ambientes repletos de dinossauros e lava.\nA produção do novo filme da franquia foi divulgada em novembro de 2024, no Brasil, mas sem data definida. Na ocasião, a participação dos dubladores originais Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg também foi confirmada no longa.