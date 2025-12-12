O ano de 2025 para a música foi repleto de lançamentos icônicos, retornos marcantes, parcerias inusitadas e despedidas emocionantes. Seja no cenário local, regional ou nacional, a diversidade musical e uma boa dose de surpresa deram o tom. O sertanejo se destacou mais uma vez, mas muita coisa nova brilhou ao lado do ritmo provando que a criatividade rolou solta ao longo do ano. Confira movimentações do ramo, artistas e discos mais celebrados em 2025:\nDe Goiás\nAlém dos lançamentos musicais, o ano foi marcado por retornos e despedidas. Após mais de uma década de estrada, a banda Carne Doce anunciou o fim das atividades há pouco mais de um mês via redes sociais. Criado em Goiânia por Salma Jô e Macloys, em 2014, o grupo se consagrou no cenário nacional e conquistou uma legião de fãs. Os goianos também acompanharam o retorno da Black Drawing Chalks, fenômeno do rock independente brasileiro que foi destaque nacional e conquistou o cenário internacional em meados dos anos 2010.