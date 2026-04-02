O DJ e produtor alemão Stephan Bodzin, considerado um dos principais nomes do techno melódico mundial, é a grande atração do Experience Festival, que acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4), durante o feriado da Semana Santa, em Pirenópolis. O evento promete reunir fãs da música eletrônica de várias regiões do País em uma experiência que mistura música, natureza e cenografia em grande escala.Reconhecido internacionalmente por suas apresentações ao vivo, Bodzin construiu uma carreira sólida no cenário eletrônico ao combinar tecnologia, sintetizadores e performance em tempo real. O artista já foi vencedor do DJ Awards na categoria Best Electronic Live Performance, reforçando seu status como um dos DJs mais influentes da atualidade.No festival, o alemão apresenta seu formato live, em que recria e manipula as próprias composições diretamente no palco. O estilo, marcado por linhas melódicas intensas e atmosferas imersivas, costuma transformar as pistas de dança em experiências sensoriais completas, nas quais som, luz e ambientação dialogam com o público.A programação do Experience Festival reúne ainda outros nomes importantes da cena eletrônica. Entre os artistas confirmados estão Ashibah, Maga, Malive, Zac, Noncitizens, Ramona, Yumi Project e Lefouz, que se apresentam ao longo das duas noites de evento.Um dos diferenciais da festa é o local escolhido para receber o público: o complexo da Pedreira Usina Velha. O espaço, cercado por formações rochosas e natureza preservada, servirá como cenário para a montagem de uma estrutura de palco, iluminação e cenografia pensada para dialogar com a geografia do lugar.A proposta do festival é criar uma experiência imersiva em que música eletrônica, arquitetura de evento e paisagem natural se misturam. A estrutura contará com pista principal, bares, áreas de convivência, food park e espaços de descanso, oferecendo conforto para quem pretende aproveitar a programação durante toda a madrugada.O evento será realizado em duas noites, começando na sexta-feira, das 21h às 6h, e seguindo no sábado, quando a programação se estende até as 9h da manhã. A expectativa da organização é receber público de diferentes cidades brasileiras que costumam aproveitar o feriado da Semana Santa em Pirenópolis.Os ingressos estão disponíveis em lotes limitados, com opções de acesso como frontstage, backstage e lounges. A realização é da produtora Experiences, responsável também por eventos do segmento eletrônico como Festival Black Coffee Experience, Ep Experience, Festa Pitoresca e Ancestral Code. Mais informações podem ser acompanhadas nas redes sociais do festival. ServiçoEvento: Experience Festival – Semana Santa 2026Datas: sexta-feira (3), das 21h às 6h, e sábado (4), das 21h às 9hLocal: Pedreira Usina Velha – cerca de 5 km da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, PirenópolisIngressos: a partir de R$ 260 (disponível no site meubilhete.com.br)Informações: 99404-8274Instagram: @experiencefestival.br