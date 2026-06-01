A receita parece improvável: um pouco de funk, música eletrônica, sertanejo, Mamonas Assassinas, Carreta Furacão, festas de peão, som automotivo e as memórias da avó indígena. Misturados na mesma panela, os ingredientes deram origem a um dos nomes mais populares da música goiana na atualidade. Agora, após conquistar o País com o eletrofunk, Jiraya Uai apresenta seu primeiro trabalho de estúdio completo, o Álbum do Cowboy Maluco.\nDisponível no streaming a partir desta quarta-feira (3), o lançamento marca um momento simbólico para Andrew da Silva Bonfim, de 28 anos. Depois de anos em que o público conheceu apenas fragmentos do personagem que criou, ele enxerga o disco como a oportunidade de apresentar sua proposta artística de forma mais completa.\n“Tem meses, dias e anos que eu sonhava com esse álbum. Tenho um estilo diferente, que mistura eletrofunk, eletronejo e eletromodão. Agora o pessoal vai conhecer mais do Jiraya”, comenta o artista, que participou na última semana de uma entrevista com a Rádio Moov e o POPULAR.