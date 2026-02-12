Se o ano só começa depois do carnaval, os goianos têm ainda cinco dias de folia sem grandes preocupações. O POPULAR preparou um roteiro para quem vai aproveitar a festa na capital, com agenda que começa nesta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17). Do axé ao samba, passando pelo rap e música eletrônica, o guia está repleto de opções para todos os gostos e bolsos, com a maioria dos eventos com entrada gratuita. Confira a agenda, anote os seus blocos preferidos e boa folia:\nSEXTA-FEIRA (13)\nMúsica no Bosque\nAtrações: A edição especial de carnaval do Música no Bosque apresenta o grupo Brazuka com participações da Batucada do TH, Chama Q Noix e do cantor Xandão, trazendo um repertório com samba e pagode. O evento conta com feira de artesanato e barraquinhas de comida.\nConcentração: Bosque dos Buritis - Setor Oeste