A história que culminou na presença da empresária Camila Colpo Koch, de 36 anos, na seleta lista das Mulheres Mais Poderosas do Brasil, elaborada pela revista Forbes, começou décadas atrás com um gesto de ousadia: a troca de um carro Fusca por um pedaço de terra em Formosa. Engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e atual presidente do conselho de administração da Sementes Boa Safra — empresa que alcançou receita líquida de R$ 2,62 bilhões —, Camila relembrou a caminhada construída a partir do olhar visionário da família.\nEm entrevista ao POPULAR, a executiva contou que seus pais, de origem gaúcha, migraram para Goiás durante o período de abertura do Cerrado, quando o potencial produtivo da região ainda era visto com desconfiança pelo mercado.\nEle acreditava muito no futuro do Cerrado e teve a coragem de apostar naquela terra. Essa história representa muito quem ele era: um homem simples, trabalhador, corajoso e, acima de tudo, com uma enorme capacidade de enxergar oportunidades onde muitos ainda não enxergavam", destacou Camila ao recordar a iniciativa do pai.