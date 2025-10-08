Os desafios e as transformações pelos quais passam os estudantes durante o último ano do Ensino Médio. Essa é a história do documentário Terceirão – Um Ano, Quatro Vidas, que vai ao ar na TV Globo na noite desta quinta-feira (9). Ao longo de um ano inteiro, uma equipe do jornalismo da Globo acompanhou de perto a rotina de quatro jovens de diferentes regiões e realidades sociais do País para construir um retrato íntimo e potente de um período marcado por despedidas, escolhas difíceis e conflitos pessoais. A equipe do documentário recebeu na quarta-feira (8) os protagonistas da produção, estudantes, professores e convidados em uma pré-estreia no Cinesystem Morumbi Town Shopping, em São Paulo.O documentário dá voz aos próprios protagonistas. São jovens que enfrentam não apenas a pressão dos vestibulares, mas também questões como saúde mental, desigualdade social e reconexões familiares — tudo isso contado por meio de diálogos reais. “As conversas espontâneas nos revelam mais sobre esses adolescentes do que as próprias entrevistas. Por meio do trabalho de observação e escuta, conseguimos testemunhar transformações, momentos de alegria e de tristeza. Foi um grande privilégio ter tido a confiança desses quatro jovens. A gente mergulhou na vida deles por um ano”, conta Eliane Scardovelli, diretora da série.Entre os personagens, está Luiza, da periferia de São Paulo. Ela estuda em uma escola de elite com bolsa de estudos, sonha em cursar Direito e enfrenta a descoberta de um tumor cerebral às vésperas do vestibular. Manoela, de Belo Horizonte, vive a tensão de ser aprovada em Medicina e reflete sobre os limites da competitividade. No interior do Ceará, Micael divide seu tempo entre os estudos e o trabalho para ajudar a família, enquanto lida com questões delicadas dentro de casa e o dilema de encarar ou não um curso superior. Já Bianca, do Capão Redondo, em São Paulo, sonha em ser psicóloga e vive uma delicada reaproximação com a mãe ao longo do ano.“O Terceirão é um ano de mudança, talvez das mais difíceis que a gente passa na vida. O documentário vive esse ano junto com esses quatro jovens e suas famílias. Logo de cara a gente já sabia que viveria a tensão do Enem, comum a 5 milhões de brasileiros. Mas a gente não imaginava que viveria tantas outras coisas”, destaca Caio Cavechini, diretor da série.O documentário Terceirão – Um Ano, Quatro Vidas vai ao ar na TV Globo nesta quinta-feira (9), após a novela Vale Tudo, e fica disponível no Globoplay. A direção é de Eliane Scardovelli e Caio Cavechini, que assina também o roteiro ao lado de Claudio Guterres, João Rocha, Mayara Teixeira; a coordenação de produção é de Clarissa Cavalcanti, produção executiva de Fátima Baptista, e fotografia de Caue Angeli, Nettim Andrade e Marcos Gomes.