A história de um homem que atravessou fronteiras, enfrentou prisões e resistiu a um dos períodos mais duros da história do Brasil ganha as telas em Goiânia. O documentário Tarzan de Castro: Vida, Lutas e Sonhos estreia nesta segunda-feira (20), às 19 horas, dentro da programação da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, trazendo ao público um retrato intenso e humano de uma trajetória marcada pela militância política e pela defesa da democracia.\nDirigido por Karla Rady e Raimundo Alves, o longa reconstrói a vida de Tarzan de Castro a partir de memórias, arquivos e depoimentos. Mais do que revisitar fatos históricos, a obra propõe uma imersão nas experiências pessoais de quem viveu na pele os impactos da ditadura militar no Brasil.\n“Me sinto realizado. É muito emocionante e fantástico, nos meus quase 90 anos, ver tudo que passei na luta (e no amor também), com todas as consequências do viver, transformado em um documentário sobre a minha vida”, afirma Tarzan, ao comentar a emoção de ver sua trajetória narrada no cinema.