A força dos saberes ancestrais do território Kalunga ganha as telas neste sábado (30), durante o 9º Raízes – Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros, com a estreia do documentário Fiota e o Coco Daiá. Dirigido por Alciléia Torres e Natália Vitral, o filme acompanha a trajetória de Fiota Kalunga, liderança da comunidade Vão de Almas, em Cavalcante, revelando conhecimentos tradicionais ligados à coleta e produção artesanal do óleo de coco daiá, além das relações entre memória, território, oralidade e Cerrado.\nA exibição integra a programação do Festival Raízes, que segue movimentando a Vila de São Jorge durante todo o fim de semana com oficinas, rodas de conversa, benzimentos, saídas de campo, exibição de filmes, feiras culturais e apresentações artísticas. O encontro reúne mestres e mestras da tradição oral de diferentes regiões do País, promovendo trocas de saberes ligados às plantas medicinais, à medicina popular e às práticas ancestrais de cuidado.