Um mergulho nas tradições musicais afro-indígenas do Brasil. É essa a ideia do documentário Ressonâncias e Preservações, idealizado pela cantora, compositora e produtora Sereia do Cerrado. O filme será lançado neste domingo (2), de forma online e gratuita no canal da produtora Laboratório Alquímico, no Youtube. A obra reitera a valorização das expressões culturais que resistem ao apagamento histórico e conta com a colaboração do percussionista Maestro Macambira, referência da música afro-brasileira, e do indígena Txihi Pataxó, entre outros mestres e guardiões da memória ancestral. O projeto nasceu a partir de uma pesquisa realizada entre Goiânia, Salvador (BA) e na Costa do Descobrimento (BA), envolvendo visitas a terreiros, comunidades tradicionais e vivências em uma aldeia Pataxó.Como parte das atividades do projeto, o Maestro Macambira esteve em Goiânia e ministrou uma oficina gratuita de música afro-brasileira no Orum Aiyê Quilombo Cultural, reunindo jovens e admiradores da cultura afrodescendente. Fundador da Escola Internacional de Percussão da Bahia, o mestre já colaborou com artistas como Gilberto Gil, Beto Barbosa, Banda Eva, Sandra de Sá e Tim Maia.